أشارت دراسة حديثة في جامعة يوتا الأمريكية إلى أن بعض الأطعمة مثل الفاصوليا والعدس وعصير البرقوق تساعد على منع زيادة الوزن، حتى عند اتباع نظام غذائي غني بالدهون.

أظهرت الدراسات أن عصير البرقوق يعزز نمو بكتيريا "توريسيباكتر" في أمعاء الفئران البدينة، وهي بكتيريا مفيدة تساعد على تنظيم الوزن.

وأرجع العلماء هذه الفائدة إلى احتواء عصير البرقوق على مركبات البوليفينول، التي تشجع نمو الميكروبات النافعة في الجهاز الهضمي.

في تجربة علمية، تابع الباحثون مجموعة من الفئران لمدة 8 أسابيع، وقدموا لبعضها مكملات غذائية تحتوي على بكتيريا "توريسيباكتر"، بينما لم يحصل باقي الفئران على المكملات.

أشارت النتائج إلى أن الفئران التي لم تتناول المكملات اكتسبت نحو 25% من وزنها، بينما لم تتجاوز زيادة الوزن لدى الفئران التي تناولت المكملات سوى 10% فقط.

كيف تعزز البكتيريا الصديقة بالأطعمة الطبيعية

رغم أن مكملات "توريسيباكتر" لا تتوفر على نطاق واسع بعد، إلا أن الدراسات تشير إلى إمكانية زيادة أعداد هذه البكتيريا من خلال نظام غذائي غني بالألياف، مثل الفواكه والخضراوات، التي تعتبر مصدرا غذائيا للبكتيريا المفيدة.

الأطعمة التي تعزز نمو البكتيريا الصديقة تشمل:

البصل والثوم.

الخرشوف.

الكاكاو والإينولين.

الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا-9 الدهنية، مثل زيت الزيتون، الأفوكادو، اللوز والكاجو.

