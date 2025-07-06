كتب- محمود الشوربجي:

شهدت إحدى قرى مركز فرشوط، بمحافظة قنا، جريمة قتل مأساوية حينما أقبل عاطل على قتل زوجته وممارسة حياته بذات المنزل مع جثة زوجته لمدة أسبوعين.

في حلقة جديدة من "جرائم عش الزوجية" التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها في شهر أغسطس من العام الماضي.

الواقعة أثارت الرأي العام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لبشاعة الواقعة وتصرف الزوج الغريب بعد التخلص من زوجته.

المتهم تزوج المجني عليها 29 عامًا، بعقد زواج عرفي وأنجب منها ابنته الرضيعة التي تبلغ من العمر عام ونصف وقت الواقعة، وذكر -وفق التحقيقات- أنه كان دائم الخلاف مع زوجته بسبب "صوتها العالي"، ما كان يدفعه لضربها لتأديبها، لكنها كانت تعاود الأمر رغم ضربه المستمر.

وبشأن ارتكاب الجريمة قال المتهم إنه تشاجر مع زوجته وضربها باستخدام عصا خشبية حتى فارقت الحياة، ثم حمل الجثة ووضعها على السرير في غرفة نومها وغطائها بملاءة.

الجاني ظل مع ضحيته في المنزل لمدة أسبوعين يمارس حياته الطبيعية بصحبة ابنته الرضيعة، لكنه كان يأخذ طفلته ليلًا وينام في سيارته بسبب الرائحة الكريهة التي ظهرت بمرور الوقت من الجثة.

انتشار الرائحة دفع الأهالي إلى إبلاغ الجهات المعنية، حتى عُثر على جثة الضحية داخل الشقة متحللة، ومغطاة على سريرها بعد أسبوعين تقريبًا من مقتلها في مركز فرشوط، تبين أن مرتكب الواقعة زوجها الذي يتعاطى المخدرات وكان دائم التعدي عليها بالضرب بشهادة الجيران.

على الفور تم القبض على المتهم واعترف بارتكابه الواقعة، بينما تم إيداع الرضيعة إحدى دور الرعاية.

بدورها قررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وعقب تجديد حبسه لعدة مرات جرى إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته فيما نُسب إليه من اتهام بالقتل العمد.