نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ محمد منير يتعرض لأزمة صحية ويعلن تأجيل حفله في دبي، أزمات ضاعفت معاناة شيرين عبدالوهاب، كيف تفاعل الجمهور مع اعتذار بيومي فؤاد لـ محمد سلام؟، تفاصيل نقل شيرين عبدالوهاب بسيارة الإسعاف، ماجد الكدواني يكشف تفاصيل مشاركته الأولى في رمضان 2026، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:

محمد منير يتعرض لأزمة صحية ويعلن تأجيل حفله في دبي

أعلن الكينج محمد منير، عن تعرضه لأزمة صحية طارئة وتأجيل حفله الغنائي في دبي الذي كان مقررا له يوم 17 يناير.

"في حاجات جامدة بتحصلي".. أزمات ضاعفت معاناة شيرين عبدالوهاب

كتب-مصطفى حمزة:

دخلت المطربة شيرين عبدالوهاب لليوم الثاني على التوالي، قوائم تريند موقع البحث جوجل، وذلك بسبب حالتها الصحية والنفسية.

كيف تفاعل الجمهور مع اعتذار بيومي فؤاد لـ محمد سلام؟

تصدر الفنان بيومي فؤاد ومحمد سلام تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد اعتذار بيومي لـ سلام، عما بدر من الأول من تصريحات تجاه الثاني في وقت سابق.

سبب مرضها.. تفاصيل نقل شيرين عبدالوهاب بسيارة الإسعاف

كشف مصدر مقرب من المطربة شيرين عبد الوهاب، أسباب نقلها داخل سيارة إسعاف إلى منزل صديقة لها.

"جايالك بسرعة يا روحي".. والدة أحمد عبدالحميد تنعى حفيدتها

نعت الفنانة حنان عادل، والدة الفنان أحمد عبدالحميد، حفيدتها، التي رحلت عن عالمنا منذ أيام.

تامر حسين يناشد الدولة رعاية شيرين عبدالوهاب في المستشفى لمدة 6 أشهر

كشف الشاعر تامر حسين تفاصيل جديدة عن الأزمة الصحية التي تمر بها الفنانة شيرين عبد الوهاب، مطالب الدولة بالتدخل العالج ورعايتها الفترة المقبلة.

أول تعليق من أحمد عبد الحميد بعد وفاة ابنته: "أنا مش زعلان وراضي"

علق الفنان الشاب أحمد عبد الحميد وفاة ابنته بعد رحيل والده بأسبوعين، وتأثره الشديد بما حدث من ابتلاءات الأيام الماضية.

"مشتغلتهاش قبل كدا".. ماجد الكدواني يكشف تفاصيل مشاركته الأولى في رمضان 2026

كشف النجم ماجد الكدواني عن تفاصيل أولى تجاربه الدرامية هذا العام في دراما رمضان 2026.

