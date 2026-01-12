إعلان

أمن الإسكندرية يكشف ملابسات فيديو السائق المتهور

كتب : مصراوي

10:33 م 12/01/2026

السائق

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن سير قائد سيارة برعونة معرضا حياته والمواطنين للخطر بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها وقت ارتكاب الواقعة (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية).

بمواجهته قرر أنه حال قيادته السيارة بأحد الطرق فوجئ بعبور شخص للطريق فحاول مفاداته مما أدى لاختلال عجلة القيادة بيده واعتلاء جزيرة المنتصف دون حدوث إصابات أو تلفيات وانصرف عقب ذلك.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

فيديو سير برعونة سيارة الإسكندرية

