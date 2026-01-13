

وكالات

دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، دول الاتحاد الأوروبي إلى تقديم موقف مشترك بشأن فرض عقوبات جديدة على إيران، وذلك وفق تعامل طهران مع الاحتجاجات الأخيرة.

قال فاديفول للصحفيين خلال زيارة إلى واشنطن، إذ أجرى محادثات مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو: "سنطبق جميع التدابير لفرض عقوبات على هذا النظام "إيران"، وأدعو جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في هذه المسألة، وخاصة في ضوء الأحداث الجارية، للتحقق مما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى قرار مشترك".

أشار إلى أن الأمر يتعلق بشكل خاص بتوسيع قائمة العقوبات الأوروبية في إطار مكافحة الإرهاب، قائلا: "هذا يتطلب إجماعا في الاتحاد الأوروبي، ونحن نستمر في هذا الإطار".

وعبر عن قلقه إزاء الوضع في إيران: "نحن قلقون بشأن نظام غير عادل يستخدم وسائل تنتهك جميع قواعد الإنسانية ضد السكان".

كشف فاديفول أن موضوع إيران كان محوريا في محادثاته مع وزير الخارجية الأمريكي، وأن البلدين سيسعيان لإصدار بيان مشترك لمجموعة السبع يُظهر التضامن مع المحتجين الإيرانيين.

ووصف ذلك بأنه "علامة مهمة على التضامن" رغم كونه إعلانا سياسيا، وفقا لروسيا اليوم.

يأتي ذلك بعد أن استدعت الخارجية الإيرانية سفراء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا احتجاجا على دعم حكوماتهم للمتظاهرين الإيرانيين.

وتصاعدت حدة المظاهرات بعد 8 يناير 2026 عقب دعوات من رضا بهلوي (نجل شاه إيران المخلوع).

وقد شهدت عدة مدن إيرانية مواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة، مع انقطاع واسع للإنترنت في البلاد.

وأعلنت السلطات الإيرانية في 12 يناير، أن الوضع أصبح تحت السيطرة، ملقية باللوم على الولايات المتحدة وإسرائيل في تنظيم الاضطرابات.

أفاد مصدر في القوى الأمنية الإيرانية، أن الاضطرابات أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخصا بين مدنيين وأفراد أمن وإصابة المئات.