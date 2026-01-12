البيت الأبيض: ترامب لن يتردد في استخدام الخيار العسكري ضد إيران

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن ما تقوله إيران علنا يختلف عن الرسالة التي ترسلها سرا إلى الولايات المتحدة.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، خلال تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، أن الدبلوماسية هي خيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأول ولا يخشى استخدام القوة ضد النظام الإيراني عند الضرورة.

وشدد المتحدثة باسم البيت الأبيض، على أن ترامب لن يتردد في استخدام الخيار العسكري ضد إيران عندما يراه مناسبا.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إلى الرئيس الأمريكي لا يود أن يرى الناس يقتلون في شوارع طهران.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن طهران مستعدة لكل الخيارات العسكرية، داعيًا الولايات المتحدة أن تختار الخيار الحكيم.

وأكد عراقجي، أن إيران مستعدة عسكريا بشكل كبير وواسع مقارنة بما كان خلال الحرب الأخيرة، لافتًا إلى أن هناك من يحاول جر واشنطن للحرب بهدف تحقيق مصالح إسرائيل.