"مرموش في الصدارة".. قائمة أعلى 5 لاعبين قيمة تسويقية في مباراة مصر والسنغال

كتب - يوسف محمد:

10:58 م 12/01/2026
يستعد منتخب مصر الأول لملاقاة نظيره منتخب السنغال، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام السنغال، يوم الأربعاء 14 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وستشهد مباراة المنتخب الوطني أمام السنغال، منافسة قوية على أرضية ملعب "ابن بطوطة"، بين عدد من النجوم الذين يشاركون في أفضل فرق العالم وتجمعهم الملاعب الأفريقية، تحت راية منتخبات بلادهم.

وستكون مباراة الفراعنة أمام السنغال، منافسة قوية بين عدد من اللاعبين أصحاب القيم التسويقية العالمية، الذي يتقدمهم نجم المنتخب المصري عمر مرموش، لاعب فريق مان سيتي الإنجليزي.

وجاءت قائمة أعلى 5 لاعبين قيمة تسويقية في مباراة مصر والسنغال

1- عمر مرموش، (مان سيتي، منتخب مصر)، 65 مليون يورو

2- إيليمان ندياي، (إيفرتون، السنغال)، 45 مليون يورو

3- نيكولاس جاكسون، (بايرن ميونخ، السنغال) 45 مليون

4- إسماعيلا سار، (كريستال بالاس، السنغال)، 45 مليون يورو

5- باب ماتار سار، (توتنهام، السنغال)، 35 مليون يورو

6- محمد صلاح، (ليفربول، مصر)، 30 مليون يورو

أقرأ أيضًا:

رسالة خاصة من كليان مبابي لتشابي ألونسو بعد رحيله عن ريال مدريد

طارق العشري لمصراوي: مباراة مصر والسنغال ستكون متكافئة.. وتعتمد على التفاصيل الصغيرة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

