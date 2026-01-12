صفر على القمة.. طوارئ في سانت كاترين لمواجهة الصقيع (صور)

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت الدكتورة جاكلين عزاز، نائب محافظ البحيرة، تأجيل موعد بدء الامتحانات المقرر عقدها غدًا الثلاثاء 13 يناير لمدة ساعة واحدة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية وتيسيرًا على أبنائنا الطلاب.

ويشمل القرار جميع المراحل الدراسية والفترتين الصباحية والمسائية، على أن تستأنف الامتحانات في اليوم التالي في المواعيد المقررة سلفًا.

وتعرض عدد من مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم الإثنين، لموجة من الأمطار، بالتزامن مع نوة الفيضة الكبرى وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بموجة من الطقس غير المستقر.

ورفعت محافظة البحيرة درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة التداعيات المحتملة للتقلبات الجوية، مع الالتزام باستمرار عمل غُرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات، على مدار 24 ساعة، لتلقي البلاغات، وإخطار غرفة التحكم والسيطرة أولًا بأول.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذرت من حالة من التقلبات الجوية، حيث تشهد البلاد يومي الإثنين 12 يناير والثلاثاء 13 يناير أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء واضطراب شديد على الملاحة البحرية على البحر المتوسط.