مذكرة عاجلة من شعبة "العمالة بالخارج بمقترحات قانون العمل الجديد

عقدت شعبة شركات الحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية، اجتماعا موسعا بمشاركة الشعب التجارية لشركات العمالة بالخارج لمناقشة اعداد مذكرة تتضمن توصيات تتعلق بقانون العمل الجديد تمهيدا لرفعها الي أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة لمخاطبة وزارة العمل.

وأشاروا شركات الحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية إن هذا التجمع للشعب التجارية في هذا القطاع يستهدف مناقشة واسعة لمقترحات قانون العمل الجديد تتضمن كافة الاراء والمقرحات بما يحقق المصلحة العامة.

وتناولت المناقشات مقترحات حول " مد فترة السماح لسنتين لاستكمال باقي اجراءات رفع رأس المال وخطاب الضمان - زيادة التنسيق مع الوزارة للتيسير من الادارة العامة لشئون شركات الحاق العمالة في وزارة العمل في اجرءات وتعاملات الشركات الادرية والبعد عن الروتين المتبع والذي يعطل سير العمل لمزيدا من تسهيل الاجراءات علي الشركات بما يتناسب مع توجه الدولة لتنمية الانشطة المختلفة - اصدار كتيب عن اجراءات التفتيش علي الشركات والشروط الادارية التي يفترض توافرها وتلتزم بها جميع الشركات المرخصة".

وتم التأكيد أن الشركات العاملة في هذا القطاع ملتزمة بالاشتراطات المطلوبة التي تحكم تنظيم العمل في هذا القطاع من أجل تحقيق التطوير والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.