10 صور لوصول بعثة منتخب مصر إلى مدينة طنجة استعدادا لمواجهة السنغال

رسالة خاصة من كليان مبابي لتشابي ألونسو بعد رحيله عن ريال مدريد

"مرموش في الصدارة".. قائمة أعلى 5 لاعبين قيمة تسويقية في مباراة مصر والسنغال

وصلت بعثة منتخب مصر الأول منذ قليل، إلى مدينة طنجة المغربية، استعدادا لمواجهة منتخب السنغال، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

ويستضيف ملعب "ابن بطوطة" بمدينة طنجة المغربية، مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره منتخب السنغال، يوم الأربعاء المقبل 14 يناير الجاري، في نصف نهائي الكان.

وخاض منتخب مصر كافة مبارياته السابقة، ببطولة كأس أمم أفريقيا بداية من دور المجموعات، حتى مباراة ربع النهائي، في مدينة أغادير، إلا أنه سيخوض نصف النهائي في مدينة طنجة.

موعد مباراة مصر والسنغال

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب السنغال، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025.

ونجح منتخب مصر في تقديم مستويات مميزة، خلال النسخة الحالية من بطولة أمم أفريقيا حتى الآن، حيث خاض 5 مباريات، تمكن من تحقيق الفوز في 4 مباريات وحضر التعادل في لقاء وحيد.

أقرأ أيضًا:

"مرموش في الصدارة".. قائمة أعلى 5 لاعبين قيمة تسويقية في مباراة مصر والسنغال

رسالة خاصة من كليان مبابي لتشابي ألونسو بعد رحيله عن ريال مدريد