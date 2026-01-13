إعلان

"سي بي إس نيوز": ترامب أطلع على خيارات جديدة لشن ضربات عسكرية في إيران

كتب : مصراوي

02:28 ص 13/01/2026

الرئيس الأمريكي

وكالات

أكدت شبكة سي بي إس نيوز، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أطلع على خيارات جديدة لشن ضربات عسكرية في إيران، بحسب سكاي نيوز.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على أي دولة تتعامل تجاريا مع جمهورية إيران الإسلامية.

قال الرئيس الأمريكي في تدوينة على منصة "تروث سوشيال"، "اعتبارا من الآن، ستدفع أي دولة تتعامل تجاريا مع جمهورية إيران الإسلامية تعريفة جمركية بنسبة 25٪ على جميع معاملاتها التجارية مع الولايات المتحدة"، مؤكدا أن هذا القرار نهائي وملزم.

