أصاب نحو 90 شخصا.. تفشي "نوروفيروس" على متن سفينة سياحية أمريكية

كتب : مصراوي

02:18 ص 13/01/2026

فيروس نورو

وكالات

أكدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول تفش لفيروس "نوروفيروس" على متن سفينة سياحية هذا العام، مما أسفر عن إصابة عشرات الركاب وأفراد الطاقم.

ووفقا لبيانات الوكالة الصحية الفيدرالية، أصيب ما يقارب 90 شخصا بالمرض على متن سفينة تتبع لشركة "هولاند أمريكا لاين" خلال رحلتها التي انطلقت في 28 ديسمبر الماضي واستمرت حتى 9 يناير الجاري.

يعد "نوروفيروس" أحد الفيروسات شديدة العدوى، الذي يسبب التهاب المعدة والأمعاء الحاد، وتشمل أعراضه القيء والإسهال والغثيان وآلام المعدة، وقد يؤدي إلى الجفاف خاصة لدى الأإجسام الضعيفة.

وعادة ما تفرض السلطات الصحية والشركات البحرية بروتوكولات صارمة للتعامل مع مثل هذه العدوى، تشمل تعقيم الأسطح بشكل مكثف وعزل المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات النظافة العامة على متن السفينة.

وتعتبر مثل هذه الفيروسات أحد المخاطر الصحية المعروفة في البيئات المغلقة والمزدحمة مثل السفن السياحية، وفقا لروسيا اليوم.

