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فيديو ضرب وسحل هدير عبد الرازق| محامي المعتدي يكشف هويته ويتوعد بمقاضاتها بتهمة التشهير

09:28 م الجمعة 18 يوليو 2025
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    هدير عبد الرازق
  • عرض 22 صورة
    هدير عبد الرازق
  • عرض 22 صورة
    هدير عبد الرازق
  • عرض 22 صورة
    هدير عبد الرازق
  • عرض 22 صورة
    هدير عبد الرازق
  • عرض 22 صورة
    هدير عبد الرازق
  • عرض 22 صورة
    هدير عبد الرازق
  • عرض 22 صورة
    هدير عبد الرازق
  • عرض 22 صورة
    هدير عبد الرازق
  • عرض 22 صورة
    هدير عبد الرازق
  • عرض 22 صورة
    هدير عبد الرازق
  • عرض 22 صورة
    هدير عبد الرازق
  • عرض 22 صورة
    هدير عبد الرازق (21)
  • عرض 22 صورة
    هدير عبد الرازق
  • عرض 22 صورة
    هدير عبد الرازق (16)
  • عرض 22 صورة
    هدير عبد الرازق
  • عرض 22 صورة
    هدير عبد الرازق
  • عرض 22 صورة
    هدير عبد الرازق (20)
  • عرض 22 صورة
    هدير عبد الرازق (29)
  • عرض 22 صورة
    البلوجر هدير عبد الرازق
  • عرض 22 صورة
    هدير عبد الرازق
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كتب- أحمد عادل:

تصدرت البلوجر هدير عبد الرازق المشهد خلال الساعات القليلة الماضية، بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق تعرضها للاعتداء بالضرب والسحل داخل إحدى الشقق.

وقال المحامي هيثم بسام، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الشخص الظاهر في الفيديو هو زوج البلوجر، مشيرًا إلى أنها قامت بتصويره خلسة داخل منزل الزوجية أثناء مشادة بينهما.

وقال بسام إنه سيتقدم ببلاغ رسمي ضد هدير يتهمها بالتشهير بموكله بنشرها فيديو التعدي عليها بالضرب، معتبرا أن ما فعلته يستوجب مساءلتها قانونيا حتى وإن كان الاعتداء وقع نتيجة خلافات بين الطرفين.

وكانت نشرت "هدير عبدالرازق" مقطع فيديو يوثق الاعتداء عليها بالضرب والسحل على يد أحد الأشخاص داخل إحدى الشقق، قبل أن تقوم بحذفه مرة أخرى.

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هدير عبد الرازق فيديو هدير عبد الرازق ضرب هدير عبد الرازق
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