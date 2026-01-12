القبض على سائق يتعاطى مواد مخدرة بالشرقية

كشفت التحريات ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة أجرة بتعاطى مواد مخدرة حال سيره بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها لايحمل تراخيص له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق وبحوزته (2 سيجارة بداخلهما مخدر الحشيش بقصد التعاطى).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.