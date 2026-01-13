مباريات الأمس
"زعل مني".. وائل جمعة يكشف تفاصيل خلاف مع صلاح بسبب لاعب المنتخب

كتب - يوسف محمد:

12:57 ص 13/01/2026
كشف وائل جمعة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، تفاصيل خلافه مع محمد صلاح قائد المنتخب الوطني الحالي ونادي ليفربول الإنجليزي.

وقال وائل جمعة، في تصريحات، عبر برنامج "ضيفي" مع معتز الدمرداش: "علاقتي بمحمد صلاح كانت جيدة، لكنه غضب مني بسبب حديثي في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023".

وأضاف: "معرفش أي السببت، لكنني أعتقد أن سبب غضبه مني، عندما أشادت بأداء تريزيجيه مع المنتخب، تحدث أنه من أكثر اللاعبين المؤثرين، ده تفسيري للموضوع على الرغم من أنني لم أذكر صلاح في الموضوع بأي شكل".

وتابع: "صلاح كان دائم التواصل معي باستمرار، لكنني تفاجأت بعد ذلك بغضب صلاح بعد حديثي عن تريزيجيه، وأعتقد أن هذا سبب زعله مني".

واختتم جمعة تصريحاته: "أنا أحب محمد صلاح كثيرا، تواجدنا مع بعض فترة طويلة في المنتخب ومن بدايته وهو معانا في المنتخب".

وائل جمعة منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية محمد صلاح محمود تريزيجيه

