ضبط سائق هشم زجاج سيارة آخر في مصر القديمة

كشفت تحريات المباحث ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر شخص من قائد سيارة ملاكي ألقى حجرًا على زجاج سيارته وتسبب في تهشيمه؛ بسبب خلاف حول أولوية المرور بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 الجارى تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة من (الشاكى– مقيم بمحافظة الجيزة) بتضرره من قيام قائد سيارة "ملاكى" بالتعدى عليه بالسب والشتم وإحداث تلفيات بالسيارة قيادته حال سيره بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة؛ بسبب خلاف حول أولوية المرور.