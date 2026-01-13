مباريات الأمس
كأس مصر

المصرية للاتصالات

- -
14:30

فاركو

كأس ملك أسبانيا

ديبورتيفو لاكورونيا

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الألماني

بروسيا دورتموند

- -
21:30

فيردر بريمن

"في جيبنا".. 13 صور مثيرة للجدل من لاعبي منتخب السنغال قبل مباراة مصر

كتب - يوسف محمد:

02:48 ص 13/01/2026
أشعل لاعبو منتخب السنغال الأجواء بشكل كبير، قبل مباراتهم المرتقبة مع منتخب مصر غدا الأربعاء، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للأهلي منتخب السنغال، وهم يضعون أيديهم في جيوبهم، في إشارة إلى ثقتهم الكبيرة بالفوز على منتخب مصر.

ويلاقي منتخب مصر نظيره السنغالي، غدا الأربعاء الموافق 14 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي أمم أفريقيا.

وشهدت المواجهات الأخيرة بين منتخبي مصر والسنغال، تفوقا كبيرا لأسود التيرانجا، حيث حقق الفوز على حساب منتخب مصر في نهائي البطولة عام 2021، بركلات الترجيح، قبل أن يكرر فوزه في المباراة الفاصلة للتأهل إلى كأس العالم 2022 بعد الهزيمة بركلات الترجيح أيضًا.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر، كان قد تأهل إلى نصف نهائي أمم أفريقيا، بعدما حقق الفوز على حساب كوت ديفوار في ربع النهائي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما حقق منتخب السنغال الفوز على حساب مالي بهدف دون مقابل.

