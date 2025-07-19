كتب- أحمد عادل:

تواصل "مصراوي" مع والد البلوجر "هدير عبدالرازق" لإعطائه حق الرد على تصريحات دفاع زوجها بشأن مقطع فيديو الاعتداء عليها بالضرب والسحل في إحدى الشقق الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال والد البلوجر "هدير عبدالرازق" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، "الكلام ده مش صحيح، محامي مين ده معرفش حد بالاسم ده".

وعن تعليقه على فيديو الاعتداء على نجلته داخل إحدى الشقق، قال: "هشوف الفيديو وارجعلك".

وقال المحامي هيثم بسام، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الشخص الظاهر في الفيديو هو زوج البلوجر، مشيرًا إلى أنها قامت بتصويره خلسة داخل منزل الزوجية أثناء مشادة بينهما.

وأضاف "بسام" أن ما قامت به "هدير عبد الرازق" يمثل جريمة تشهير بموكله، وهو ما يستوجب مساءلتها قانونيًا، حتى وإن كان الاعتداء قد وقع نتيجة خلافات بين الطرفين، مؤكدًا عزمه التقدم ببلاغ رسمي ضدها أمام جهات التحقيق.

وكانت نشرت "هدير عبدالرازق" مقطع فيديو يوثق الاعتداء عليها بالضرب والسحل على يد أحد الأشخاص داخل إحدى الشقق، قبل أن تقوم بحذفه مرة أخرى.

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