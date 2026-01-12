أمطار على القاهرة.. الأرصاد تحذر: تكاثر السحب على شمال البلاد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مساء اليوم الاثنين، عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تمتد خفيفة إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى، وذلك استنادًا إلى آخر صور الأقمار الصناعية.

وأشارت "الهيئة"، إلى استمرار نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، مع احتمال تحرك الرمال المثارة ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية خاصة في مناطق شرق البلاد.

ونوهت الأرصاد، إلى ضرورة اتخاذ المواطنين الإجراءات الاحترازية التالية: ( توخي الحذر أثناء القيادة - تجنب الوقوف تحت المباني المتهالكة - الابتعاد عن اللوحات الإعلانية والأشجار، مؤكدةً على استمرار متابعة الحالة الجوية وإصدار التنبؤات والتحذيرات في حال حدوث أي تطورات.

