ضبط 20 قضية مخدرات و64 قطعة سلاح ناري في حملات أمنية بـ 3 محافظات

كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "أسيوط - دمياط - أسوان" بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط عدد 10 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم أكثر من 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية من مخدر "الهيروين ، الشابو ، الأفيون"، بحوزة 11 متهمًا "لأحدهم معلومات جنائية"، وضبط 56 قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص"، 28 بندقية آلية – 16 بندقية خرطوش – 12فرد خرطوش، بحوزة 48 متهم "لـ 15 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ عدد 291 حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد 4 قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم قرابة 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 2 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو"، وكذا ضبط 5 قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" 3 بنادق آلية – 2 فرد خرطوش بحوزة 4 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ عدد 918 حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد 4 قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 9 كيلو جرام لمخدر البانجو – 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين ، وكذا ضبط 3 قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" 3 فرد خرطوش بحوزة 4 متهمين"لـهم معلومات جنائية".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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