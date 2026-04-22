رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام أحد الأشخاص بإلقاء زجاجات على المارة والتعدي عليهم بالسب في إطار ابتزازهم بنطاق دائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

اعترافات بلطجي المرج وضبط الزجاجات المستخدمة في تهديد المواطنين

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن، ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد القائمة على النشر (طالبة) ووالدتها (ربة منزل)، وبسؤال الأخيرة أقرت بقيام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بالتعدي عليها وأولادها بالسب وتهديدهم بالإيذاء وإلقاء زجاجات فارغة عليهم لترويعهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المشكو في حقه، وتبين أنه (عاطل - مقيم بذات دائرة القسم) وضُبط بحوزته 3 زجاجات فارغة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

