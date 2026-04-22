أُصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة، إثر سقوطهم من أعلى سقالة بأرض الموالح، بالقرب من مدخل مدينة بني سويف من الناحية الشمالية، وتم نقلهم إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بسقوط عدد من الأشخاص من أعلى سقالة أثناء عملهم بأرض الموالح، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

أسماء المصابين وحالاتهم

وتبين أن المصابين هم "م. ع.ا"، 59 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"ع. ع. م."، 35 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى والكتف الأيمن، وكدمة بالوجه، و "ي. ن. م."، 16 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر، و "ح. إ. م."، 19 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم من محافظة الدقهلية.

الإجراءات القانونية

تم تقديم الإسعافات الأولية لهم داخل المستشفى التخصصي، مع متابعة حالتهم الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.