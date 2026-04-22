إعلان

قرار جديد بشأن محاكمة 38 متهمًا بخلية الهيكل الإداري للإخوان بالمطرية

كتب : محمود الشوربجي

07:59 م 22/04/2026

محاكمة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 38 متهمًا، في القضية رقم 15044 لسنة 2024، جنايات المطرية، والمعروفة بالهيكل الإداري للإخوان بالمطرية، لجلسة 14 يونيه لفض الأحراز.

أمر إحالة المتهمين بخلية الهيكل الإداري للإخوان

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2000 وحتى 17 نوفمبر 2024، المتهمون من الأول وحتى السادس عشر، تولوا قيادة جماعة إرهابية بالهيكل الإداري بالمطرية، الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمون من السابع عشر وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين من الأول وحتي التاسع والعشرين تهم تمويل الإرهاب.

الهيكل الإداري للإخوان جماعة إرهابية النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

إعلان

