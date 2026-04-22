منحت إسرائيل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أرفع جوائزها التقديرية "جائزة الدولة"، وذلك خلال حفل مُهيب أُقيم اليوم الأربعاء، في مدينة القدس المحتلة.

ترامب في مقدمة المكرمين

جاء دونالد ترامب، على رأس قائمة الفائزين لهذا العام، حيث نال جائزة "المساهمة الاستثنائية لصالح الشعب اليهودي".

وأرجعت لجنة المنح قرارها إلى أن ترامب "صديق حقيقي وقف بحزم ضد مظاهر العداء للسامية لعدة عقود"، مؤكدة أن اسمه سيُخلد في سجلاتهم التاريخية، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

من جانبه، كشف وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش خلال الحفل، أنه أبلغ ترامب بقرار التكريم قبل أربعة أشهر، واصفا إياه بـ "الصديق الأكبر"، ومشيرا إلى أن المواقف التي اتخذها الرئيس الأمريكي خلال الشهرين الماضيين كانت دليلا ملموسا على دعمه الشجاع والمستمر.