كشف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عن تفاصيل الارتفاع الملحوظ في بنود الدعم والحماية الاجتماعية ضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة، مشيراً إلى توجه الدولة نحو تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

تفاصيل مخصصات "تكافل وكرامة" والإسكان

أكد عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن مخصصات برنامج "تكافل وكرامة" شهدت طفرة لتصل إلى 55 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.

وأضاف السيد أن ملف الإسكان حظي بدعم كبير ضمن التوجهات المالية الحالية، إذ بلغت قيمة الدعم الموجه لهذا القطاع نحو 13 مليار جنيه.

دعم السلع الأساسية والطاقة

تابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية موضحا مخصصات السلع التموينية، حيث أشار إلى أن دعم منظومة الخبز والتموين سجل 174 مليار جنيه ، بينما تم تخصيص 120 مليار جنيه لدعم منظومة الوقود.

إجمالي الزيادة في فاتورة الدعم

أكمل الخبير الاقتصادي حديثه مبينا حجم التوسع في الإنفاق الاجتماعي، حيث ذكر أن إجمالي منظومة الدعم في الموازنة الجديدة سجل زيادة قدرها 103 مليار جنيه مقارنة بما كانت عليه في العام المالي الماضي.

