كشف مسؤولون أمريكيون مطلعون على تقارير الاستخبارات، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال تحتفظ بقدرات عسكرية تفوق ما اعترف به البيت الأبيض والبنتاجون علنا، مؤكدين أن الترسانة الإيرانية "لم تتدمر بالكامل" كما يُروّج المسؤولون.

ترسانة الصواريخ والقوة البحرية

نقلت شبكة "سي بي إس نيوز"، عن ثلاثة مسؤولين، اليوم الأربعاء، أن نحو نصف مخزون إيران من الصواريخ البالستية ومنصات إطلاقها لا يزال سليما منذ بدء وقف إطلاق النار في أوائل أبريل.

كما أفاد المسؤولون، بأن 60% من القوة البحرية التابعة للحرس الثوري، بما في ذلك زوارق الهجوم السريع، لا تزال موجودة، وهي القوة ذاتها التي هاجمت سفنا تجارية في مضيق هرمز يوم الأربعاء فور إعلان ترامب تمديد وقف إطلاق النار.

سلاح الجو.. تضرر ولم ينمحِ

رغم الحملة المكثفة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضمن عملية "الغضب الملحمي"، والتي استهدفت آلاف المواقع، يعتقد المسؤولون أن نحو ثلثي سلاح الجو الإيراني لا يزال قيد التشغيل، مما يُناقض تصريحات الرئيس ترامب ووزير دفاعه بيت هيجسيث اللذين أكدا "سحق" القدرات العسكرية الإيرانية وجعلها غير فعالة لسنوات.

تحذيرات استخباراتية رسمية

وفي بيان مكتوب قدّمه أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، أكد جيمس أدامز، مدير وكالة استخبارات الدفاع، أن إيران لا تزال قادرة على إلحاق الضرر، مشيرا إلى احتفاظها بآلاف الصواريخ والطائرات المسيّرة "الانتحارية" التي تهدد القوات الأمريكية وحلفائها في المنطقة رغم الضربات.

رد البنتاجون: نصر تاريخي

من جانبه، دافع المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، عن نجاح العملية، مؤكدا تدمير 92% من أكبر السفن البحرية الإيرانية و44 سفينة لزرع الألغام، واصفا إياها بأنها "أكبر عملية تصفية لسلاح بحرية منذ الحرب العالمية الثانية".

وانتقد بارنيل ما وصفه بـ "هوس الإعلام" بالتشكيك في جهود المقاتلين الأمريكيين، مؤكدا أن النظام الإيراني تلقى ضربات قاصمة في أقل من 40 يوما.

وفي ظل تأكيدات المسؤولين بقاء 60% من بحرية الحرس الثوري في الخدمة، يظل "مضيق هرمز" ساحة اختبار حقيقية لفعالية العملية العسكرية الأمريكية.