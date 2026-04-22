سي بي إس: قدرات إيران العسكرية تفوق ما تعترف به إدارة ترامب علنًا

كتب : مصطفى الشاعر

07:37 م 22/04/2026

منظومة صواريخ إيرانية

كشف مسؤولون أمريكيون مطلعون على تقارير الاستخبارات، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال تحتفظ بقدرات عسكرية تفوق ما اعترف به البيت الأبيض والبنتاجون علنا، مؤكدين أن الترسانة الإيرانية "لم تتدمر بالكامل" كما يُروّج المسؤولون.

ترسانة الصواريخ والقوة البحرية

نقلت شبكة "سي بي إس نيوز"، عن ثلاثة مسؤولين، اليوم الأربعاء، أن نحو نصف مخزون إيران من الصواريخ البالستية ومنصات إطلاقها لا يزال سليما منذ بدء وقف إطلاق النار في أوائل أبريل.

كما أفاد المسؤولون، بأن 60% من القوة البحرية التابعة للحرس الثوري، بما في ذلك زوارق الهجوم السريع، لا تزال موجودة، وهي القوة ذاتها التي هاجمت سفنا تجارية في مضيق هرمز يوم الأربعاء فور إعلان ترامب تمديد وقف إطلاق النار.

سلاح الجو.. تضرر ولم ينمحِ

رغم الحملة المكثفة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضمن عملية "الغضب الملحمي"، والتي استهدفت آلاف المواقع، يعتقد المسؤولون أن نحو ثلثي سلاح الجو الإيراني لا يزال قيد التشغيل، مما يُناقض تصريحات الرئيس ترامب ووزير دفاعه بيت هيجسيث اللذين أكدا "سحق" القدرات العسكرية الإيرانية وجعلها غير فعالة لسنوات.

تحذيرات استخباراتية رسمية

وفي بيان مكتوب قدّمه أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، أكد جيمس أدامز، مدير وكالة استخبارات الدفاع، أن إيران لا تزال قادرة على إلحاق الضرر، مشيرا إلى احتفاظها بآلاف الصواريخ والطائرات المسيّرة "الانتحارية" التي تهدد القوات الأمريكية وحلفائها في المنطقة رغم الضربات.

رد البنتاجون: نصر تاريخي

من جانبه، دافع المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، عن نجاح العملية، مؤكدا تدمير 92% من أكبر السفن البحرية الإيرانية و44 سفينة لزرع الألغام، واصفا إياها بأنها "أكبر عملية تصفية لسلاح بحرية منذ الحرب العالمية الثانية".

وانتقد بارنيل ما وصفه بـ "هوس الإعلام" بالتشكيك في جهود المقاتلين الأمريكيين، مؤكدا أن النظام الإيراني تلقى ضربات قاصمة في أقل من 40 يوما.

وفي ظل تأكيدات المسؤولين بقاء 60% من بحرية الحرس الثوري في الخدمة، يظل "مضيق هرمز" ساحة اختبار حقيقية لفعالية العملية العسكرية الأمريكية.

فيديو قد يعجبك



وزير العدل: قانون الأسرة للمصريين المسيحيين يراعي خصوصية الطوائف المسيحية
أخبار مصر

وزير العدل: قانون الأسرة للمصريين المسيحيين يراعي خصوصية الطوائف المسيحية
أحدث ظهور لـ ليلى أحمد زاهر.. والجمهور:"شكلك فيه بيبي بالطريق"-صور
زووم

أحدث ظهور لـ ليلى أحمد زاهر.. والجمهور:"شكلك فيه بيبي بالطريق"-صور

قرار من الاقتصادية في اتهام والدة شيماء جمال بسب وقذف صديقة ابنتها
حوادث وقضايا

قرار من الاقتصادية في اتهام والدة شيماء جمال بسب وقذف صديقة ابنتها
أسماء أبو اليزيد تظهر مع زوجها في نيويورك.. والجمهور:"حامل في الشهر الكام"-
زووم

أسماء أبو اليزيد تظهر مع زوجها في نيويورك.. والجمهور:"حامل في الشهر الكام"-
بعد تصريحات والده.. القصة الكاملة لأزمة زيزو والزمالك وآخر المستجدات
رياضة محلية

بعد تصريحات والده.. القصة الكاملة لأزمة زيزو والزمالك وآخر المستجدات

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟