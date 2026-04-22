الإعدام شنقًا لمتهم باغتصاب ابنته في الطالبية

كتب : محمود الشوربجي

08:17 م 22/04/2026

حكم بالإعدام - تعبيرية

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، بمعاقبة عاطل متهم باغتصاب ابنته في الطالبية بالإعدام شنقًا.

النيابة العامة تحيل متهم باغتصاب إبنته للمحاكمة

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة لأنه بدائرة قسم شرطة الطالبية، واقع نجلته المجني عليها بغير رضاها وعاشرها معاشرة الأزواج كرهًا عنها.

تحرر محضر بالواقعة وأحالت النيابة العامة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات.

