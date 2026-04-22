ترامب: كما يعلم الجميع أنا شخص عبقري للغاية

كتب : وكالات

08:01 م 22/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ولاية فيرجينيا شهدت انتخابات مزورة أمس الثلاثاء.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال الأربعاء: "طوال اليوم كان الجمهوريون يتقدمون، وكانت الأجواء لا تُصدق، إلى أن وصلنا إلى النهاية، حيث حدث — بالطبع — تدفق هائل لبطاقات الاقتراع بالبريد! أين سمعت هذا من قبل؟ — وتمكن الديمقراطيون من انتزاع فوز آخر فاسد!"

وتابع ترامب في منشوره: "ستة إلى خمسة تتحول إلى عشرة إلى واحد، ومع ذلك كانت الانتخابات الرئاسية في نوفمبر قريبة جدًا من نسبة 50-50. وإضافة إلى كل ذلك، كانت صياغة الاستفتاء غير مفهومة عمدًا ومضللة. كما يعلم الجميع، أنا شخص عبقري للغاية، وحتى أنا لم أفهم ماذا كانوا يتحدثون عنه في الاستفتاء، ولا هم أيضًا".

وأضاف ترامب: "لنرَ إن كانت المحاكم ستُصلح هذه المهزلة المسماة العدالة".

دونالد ترامب انتخابات التجديد النصفي ولاية فيرجينيا

"شبورة مائية وارتفاع في الحرارة".. تفاصيل حالة الطقس غدًا
أخبار مصر

"شبورة مائية وارتفاع في الحرارة".. تفاصيل حالة الطقس غدًا

تبدو من عالم آخر.. أغرب 10 أسماك في العالم (صور)
علاقات

تبدو من عالم آخر.. أغرب 10 أسماك في العالم (صور)
حلاقه يسرب التشكيل.. حلاق كوكوريلا يثير أزمة في تشيلسي
رياضة عربية وعالمية

حلاقه يسرب التشكيل.. حلاق كوكوريلا يثير أزمة في تشيلسي

حفظ التحقيقات في واقعة "أنت فلاح من المنوفية".. ودفاع البلوجر أدهم سنجر:
حوادث وقضايا

حفظ التحقيقات في واقعة "أنت فلاح من المنوفية".. ودفاع البلوجر أدهم سنجر:
أحدث ظهور لـ ليلى أحمد زاهر.. والجمهور:"شكلك فيه بيبي بالطريق"-صور
زووم

أحدث ظهور لـ ليلى أحمد زاهر.. والجمهور:"شكلك فيه بيبي بالطريق"-صور

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟