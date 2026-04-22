ترامب: كما يعلم الجميع أنا شخص عبقري للغاية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ولاية فيرجينيا شهدت انتخابات مزورة أمس الثلاثاء.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال الأربعاء: "طوال اليوم كان الجمهوريون يتقدمون، وكانت الأجواء لا تُصدق، إلى أن وصلنا إلى النهاية، حيث حدث — بالطبع — تدفق هائل لبطاقات الاقتراع بالبريد! أين سمعت هذا من قبل؟ — وتمكن الديمقراطيون من انتزاع فوز آخر فاسد!"

وتابع ترامب في منشوره: "ستة إلى خمسة تتحول إلى عشرة إلى واحد، ومع ذلك كانت الانتخابات الرئاسية في نوفمبر قريبة جدًا من نسبة 50-50. وإضافة إلى كل ذلك، كانت صياغة الاستفتاء غير مفهومة عمدًا ومضللة. كما يعلم الجميع، أنا شخص عبقري للغاية، وحتى أنا لم أفهم ماذا كانوا يتحدثون عنه في الاستفتاء، ولا هم أيضًا".

وأضاف ترامب: "لنرَ إن كانت المحاكم ستُصلح هذه المهزلة المسماة العدالة".