تصاعدت خلال الساعات الماضية أدخنة جديدة في الأزمة الراكدة بين الزمالك واللاعب أحمد السيد زيزو نجم الأهلي، بعدما أُعيد فتح الملف من جديد عقب فترة من الهدوء، لتشتعل الأزمة مرة أخرى بعد أن خمدت نيرانها مؤخرًا.

أزمة زيز والزمالك لم تكن وليدة اللحظة، بل لها جذور ممتدة منذ إعلان رحيله عن القلعة البيضاء وانتقاله للغريم التقليدي النادي الأهلي مطلع الموسم الجاري.

القصة الكاملة لأزمة اللاعب أحمد زيزو والزمالك

بدأت الأزمة بين الزمالك وزيزو مع نهاية تعاقد اللاعب ورحيله عن النادي بنهاية موسم 24/2025، في ظل أجواء متوترة سبقت القرار، حيث غاب اللاعب عن التدريبات والمباريات في الفترة الأخيرة، ما دفع إدارة النادي للتحرك قانونيًا وتقديم شكوى رسمية ضده بسبب الانقطاع.

في المقابل، لم يلتزم زيزو الصمت، حيث تقدم بشكوى مضادة للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة والتي أكد أنها تصل لـ80 مليون جنيه، لتتحول الأزمة سريعًا من خلاف رياضي إلى نزاع قانوني متكامل، دخل أروقة اتحاد الكرة ولجنة شؤون اللاعبين، مع تمسك كل طرف بموقفه.

مع بداية عام 2026 الجاري، اتجهت الأمور إلى هدوء نسبي على المستوى الإعلامي، حيث التزمت إدارة الزمالك الصمت، مكتفية بالتحركات القانونية، مع التأكيد داخليًا على قوة موقفها، وثقتها في المستندات التي تم تقديمها لدعم الشكوى ضد اللاعب.

في الوقت نفسه، شدد مسؤولو الزمالك على أنهم يسعون للحصول على تعويض نتيجة ما وصفوه بمخالفات تعاقدية من جانب زيزو، مؤكدين أن الملف تم إعداده بشكل قانوني كامل، دون الحاجة للتصعيد الإعلامي في تلك المرحلة.

قرارات معلقة بين أزمة زيزو والزمالك

شهد شهر فبراير الماضي، تطورًا مهمًا في مسار أزمة زيزو والزمالك، حيث كشفت مصادر عن انتهاء التحقيقات داخل لجنة شؤون اللاعبين، مع اتخاذ قرار بالفعل بشأن النزاع بين الطرفين، إلا أن الإعلان الرسمي لم يتم في ذلك التوقيت.

ورغم حسم الملف داخليًا، ظل القرار معلقًا في انتظار اعتماده من اتحاد الكرة، قبل أن يتم تحويله إلى اللجنة الجديدة لشؤون اللاعبين، ما أدى إلى إطالة أمد الأزمة، واستمرار حالة الغموض حول مصير النزاع.

بداية اشتعال أزمة زيزو والزمالك من جديد

عادت الأزمة للواجهة مجددًا في أبريل الجاري، مع تصريحات من أنصار الزمالك، حيث أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على الكرة بنادي الزمالك في تصريحات تلفزيونية لمودرن سبورت، أن عقد اللاعب كان واضحًا ويتضمن بنودًا تفصيلية، بما في ذلك ما يتعلق بالضرائب، في محاولة لحسم الجدل حول تفاصيل التعاقد.

وقال أمير مرتضى في تصريحات عبر قناة "مودرن": "أنا من صاغ العقد وزيزو وقع على عقد يتضمن الأرقام الحقيقية، وهناك أرقام قبل وبعد الضرائب، وهذا تم لتجنب أي خلاف ضريبي، وليس لجمع المبلغ مرتين".

وأكمل أن إجمالي عقد اللاعب خلال ثلاثة أعوام ونصف يبلغ 60 مليون جنيه.

لاحقًا، تحرك الزمالك رسميًا من جديد، مطالبًا بعقد جلسة استماع عاجلة، مع التأكيد على ضرورة إظهار الصورة الكاملة للرأي العام، في إشارة إلى رغبة النادي في كشف كافة تفاصيل الأزمة بعد فترة من الهدوء.

تصعيد من والد زيزو وفتح الأزمة مجددًا

شهدت الأزمة منعطفًا جديدًا مع تصريحات والد زيزو التي أدلى بها أمس الثلاثاء عبر قناة المحور، بعدما أكد أن لجنة شؤون اللاعبين أصدرت قرارًا بالفعل لصالح نجله، موضحًا أن الحكم يعود إلى نوفمبر 2025، لكنه لم يتم الإعلان عنه حتى الآن.

كما أشار إلى إمكانية التصعيد دوليًا في حال استمرار تأخر إعلان القرار، ما زاد من حدة التوتر، وأعاد الملف بقوة إلى الواجهة، خاصة مع تضارب الروايات بين الطرفين حول حقيقة الموقف القانوني.

آخر مستجدات أزمة زيزو والزمالك

في المقابل، خرجت تصريحات من داخل الزمالك اليوم الأربعاء، للتأكيد على رفض مطالب زيزو المالية، حيث تم وصف الأرقام المتداولة بأنها غير مستحقة، مع التشديد على الالتزام بما هو منصوص عليه في العقد فقط.

كما أكد مسؤولو النادي أن دفع أي مبالغ خارج الإطار التعاقدي يمثل خللًا قانونيًا، في رسالة واضحة برفض أي تسويات خارج المستندات الرسمية، ليبقى الملف مفتوحًا على مزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة.

إقرأ أيضًا:

