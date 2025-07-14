كتب- أحمد عادل:

كشفت إيمان عادل، تفاصيل واقعة اعتداء مستأجرين عليها ووالدتها وشقيقتها، داخل العقار المملوك لأسرتها في مدينة المنصورة، وذلك على خلفية نزاع حول الإيجار وإقامة دعوى طرد.

وقالت المجني عليها في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، إن العقار محل الواقعة مملوك لوالدها الراحل، وتقيم فيه والدتها بالدور الثاني، وإنهم قاموا بتأجير إحدى الشقق لرجل مسن وزوجته، وكانت العلاقة طيبة في البداية.

وأضافت أنه بعد فترة من الإيجار بدأت المشاكل، بعدما اكتشفت والدتها أن المستأجرين قاموا بسرقة التيار الكهربائي من شقة نجلها المغلقة، قائلة: "والدتي اكتشفت إن العداد مش شغال، وكانوا بيسرقوا كهربا من شقة أخويا المقفولة، وقررت تركيب عداد كاش، ومن هنا بدأت المشاكل".

وتابعت: "بعدها اتفاجئنا بأولاد الرجل المسن جُم علشان يسكنوا معاه، وبدأوا يتعدوا على والدتي بألفاظ بذيئة وتهديدات، وقطعوا الكهرباء عن البيت، وامتنعوا عن سداد الإيجار من شهر 8 لحد 12، وبعد ما عملنا دعاوى طرد، دفعوا الإيجار واتصالحنا وتنازلنا عن القضايا".

وأكدت إيمان أنهم حاولوا التوصل إلى اتفاق ودي مع المستأجرين لدفع خلو أو التنازل عن الإيجار المتأخر، لكنهم رفضوا وتمسكوا بالعقد حتى انتهاء مدته في أكتوبر المقبل.

وأضافت أنهم امتنعوا مجددًا عن سداد الإيجار من شهر يناير وحتى يوليو، مما دفع الأسرة لتحرير محاضر رسمية وإقامة دعوى طرد، إلا أنهم فوجئوا بتقديم إيصالات مزورة لإثبات السداد، فقاموا بالطعن بالتزوير.

وعن يوم الواقعة، قالت المجني عليها: "صحينا يوم الجمعة على صوت والدتي بتصرخ، لأنها كانت نازلة من البيت وأحد أبناء المستأجر قفل البوابة ومنعها من الخروج، وأنا لما حاولت أوصلها، ابن المستأجر ضربني برجله وبالبوكس على السلم، والأهالي معرفوش يدخلوا لأنهم كانوا قافلين المدخل علينا".

وأضافت: "إحنا سبنا البيت من يومها، ومش قادرين نرجع، وماما عندها 65 سنة، واتفاجئت إنها بتتضرب من شباب، وفي الوقت ده مكنش فيه راجل من العيلة معانا".

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، وأن الأسرة في انتظار تحقيقات النيابة العامة.