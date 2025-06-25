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تطور قضائي بشأن السيدة المتسببة في حادث دهس "النرجس"

01:02 م الأربعاء 25 يونيو 2025
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  • عرض 6 صورة
    لحظة دهس سيارة تقودها سيدة لمجموعة من السيدات والأطفال
  • عرض 6 صورة
    لحظة دهس سيارة تقودها سيدة لمجموعة من السيدات والأطفال
  • عرض 6 صورة
    لحظة دهس سيارة تقودها سيدة لمجموعة من السيدات والأطفال
  • عرض 6 صورة
    لحظة دهس سيارة تقودها سيدة لمجموعة من السيدات والأطفال
  • عرض 6 صورة
    لحظة دهس سيارة تقودها سيدة لمجموعة من السيدات والأطفال
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كتب – أحمد عادل:

أمرت النيابة العامة بحبس السيدة المتسببة في وفاة سيدة وإصابة أربع أخريات إثر حادث دهس بإحدى الحدائق في حي النرجس بمنطقة التجمع الخامس، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كما قررت جهات التحقيق التحفظ على المتهمة والسيارة المستخدمة في الحادث، لحين الانتهاء من التحقيقات.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من إحدى السيدات، تُفيد بارتكابها حادث دهس أثناء قيادتها السيارة في أحد شوارع حي النرجس.

وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، تبيّن أن المتهمة قد دهست عددًا من السيدات داخل الحديقة، ما أسفر عن وفاة سيدة وإصابة أربع أخريات، تم نقلهن إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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حبس سيدة حادث دهس حي النرجس النيابة العامة
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