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بعد جدل ركلة الجزاء.. 10 صور لرد فعل حسام حسن مع الحكم الرابع

كتب : محمد عبد الهادي

12:43 ص 16/06/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    مباراة مصر وبلجيكا
  • عرض 10 صورة
    مباراة مصر وبلجيكا
  • عرض 10 صورة
    مباراة مصر وبلجيكا
  • عرض 10 صورة
    مباراة مصر وبلجيكا
  • عرض 10 صورة
    مباراة مصر وبلجيكا
  • عرض 10 صورة
    مباراة مصر وبلجيكا
  • عرض 10 صورة
    مباراة مصر وبلجيكا
  • عرض 10 صورة
    مباراة مصر وبلجيكا
  • عرض 10 صورة
    مباراة مصر وبلجيكا

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رصدت كاميرات مباراة مصر وبلجيكا، لقطة جدلية لمدرب الفراعنة حسام حسن، مع حكم اللقاء الرابع، بعد مطالبات باحتساب ركلة جزاء لصالح زيزو.

وشهدت المباراة تدخل لاعب بلجيكا علي أحمد زيزو من الجبهة اليمني على خط منطقة الجزاء، ليطالب لاعبي الفراعنة بركلة جزاء، لكن الحكم طالب باستئناف اللعب.

حسام حسن توجه سريعًا للحكم الرابع على خط المرمى وحاول شرح الكرة له من خلال احتضانه، في موقف شبيه لما قام به مدافع بلجيكا مع زيزو.

وانتهت مباراة مصر وبلجيكا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليخرج الفراعنة بنتيجة إيجابية قبل مباراته المقبلة أمام نيوزيلندا بالجولة الثانية من المونديال.

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حسام حسن منتخب مصر كأس العالم 2026

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