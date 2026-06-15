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تشييع 6 من جثامين ضحايا حادث ترعة المريوطية

كتب : صابر المحلاوي

01:48 م 15/06/2026
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    موقع حادث سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالجيزة
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    انتشال سيارة حادث ترعة المريوطية المنكوبة
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    موقع حادث سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالجيزة
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    سقوط سيارة في ترعة المريوطية جنوب الجيزة

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شيعت قرية الحي التابعة لمركز الصف بالجيزة، جثامين 6 من أبنائها لقوا مصرعهم في حادث مروع إثر سقوط سيارة في ترعة المريوطية.

وحصل "مصراوي" على أسماء ضحايا حادث سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية بالقرب من كوبري أبو صير جنوب محافظة الجيزة، وغرق مستقليها باستثناء حالة إصابة.

أسماء الضحايا

والضحايا هم: يحيى حلمي 53 عاما، وابنيه "أحمد 17 عاما" و"مالك 10 أعوام" إضافة إلى محمود إسماعيل 47 عاما، محمد سعيد 36 عاما وابنه سعيد 6 أعوام، أما الناجي الوحيد محمد يحيى حلمي مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس فضل عن مصاب من الأهالي يدعى "عصام.م." 65 عاما، إثر ارتفاع السكر.

معاينة وتحريات النيابة

وتجري النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، تحقيقات موسعة في مصرع 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بترعة المريوطية بدائرة مركز البدرشين، مساء أمس الأحد.

وانتقل فريق من النيابة إلى مسرح الحادث لإجراء معاينة والوقوف على ملابساته وأسباب وقوعه.

وقررت النيابة العامة انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثامين الضحايا وبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، كما كلفت أجهزة المباحث بسرعة إجراء التحريات حول ملابسات الحادث، والاستعلام عن الحالة الفنية للسيارة، وسماع أقوال شهود العيان، وإعداد تقرير مفصل بشأن الواقعة.

وتوصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى هوية ضحايا الحادث، حيث تبين أنهم يقيمون بقرية الحي في مركز الصف، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى البدرشين تحت تصرف جهات التحقيق.

ونجح رجال الإنقاذ النهري في انتشال جثث ٦ أشخاص من ضحايا الحادث، وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع بين قريتي أبو صير والعزيزية بالبدرشين، بالقرب من موقع حادث مشابه شهد قبل أيام انقلاب سيارة ملاكي، وأسفر حينها عن مصرع أفراد أسرة كاملة.

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