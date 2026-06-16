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فيديو رقص مثير يقود "بلوجر التجمع" إلى تخشيبة مباحث الآداب

كتب : رمضان يونس

12:20 ص 16/06/2026

صانعة محتوي

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ألقت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، القبض على صانعة محتوى لقيامها بنشر مقاطع رقص بملابس خادشة على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة الأرباح بالتجمع الخامس بالقاهرة.


الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أكدت قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من إلقاء القبض على المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، وبحوزتها هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى"، و كمية لمخدر الحشيش.

أمام رجال البحث الجنائي اعترفت صانعة المحتوى بنشرها مقاطع الفيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، والمادة المخدرة بقصد التعاطى.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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بلوجر انعة محتوى لنيابة العامة زارة الداخلية يديو رقص لإدارة العامة لمباحث الآداب

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