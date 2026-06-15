قال الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، تعليقًا على الجدل الدائر بشأن تراجع استهلاك البيض في مصر، وما ارتبط به من نقاشات غذائية وصحية، إن ما وصفه بـ"الانهيار في الإقبال على البيض" لا يمكن فهمه بمعزل عن تأثير الأفكار الشائعة التي تنتشر في المجتمع وتتحول - بحسب تعبيره - إلى سلوك اقتصادي وغذائي واسع.

وأوضح "عيسى" خلال فيديو نشره عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أن الأزمة، في رأيه، لم تكن مجرد تغير في أنماط الاستهلاك، بل ارتبطت بتأثير ما سماه "نظام الخبائث"، في إشارة إلى الأطروحات الغذائية التي سبق أن انتقدها بشدة، والمنسوبة إلى الطبيب الراحل الدكتور ضياء العوضي، معتبرًا أن هذه الأفكار ساهمت في ترسيخ تصورات سلبية عن بعض الأطعمة وعلى رأسها البيض، ما انعكس على السوق والإنتاج والطلب، على حد قوله.

نظام الخبائث وسمعة البيض الغذائية

لفت الكاتب الصحفي، أيضًا إلى أن البيض يتمتع بسمعة سيئة في العديد من الأنظمة الغذائية الأخرى مما يتم الترويج لها أو يدفع تجاهها وليس في نظام الطيبات وحده، مشيرًا إلى أن موضوع البيض هو مثال واضح على "بيض ما نحياه" على حد تعبيره.

وأضاف الكاتب الصحفي، أن الواقع الاقتصادي الصعب وارتفاع الأسعار انعكسا على أنماط الاستهلاك، بما في ذلك الغذاء، لافتًا إلى أن هذا التداخل بين الفقر وسوء التغذية وبعض المفاهيم الغذائية المتداولة يؤدي إلى تأثيرات مباشرة على صحة المواطنين، خاصة الأطفال، في ظل وجود مؤشرات تتعلق بسوء التغذية وتأخر النمو.

وانتقل إبراهيم عيسى، إلى الحديث عن ما وصفه بانتشار هوس غذائي ونفسي مرتبط بنوعية الطعام وأنماط الأكل، معتبرًا أن هذا الهوس لا يرتبط فقط بالصحة بالمعنى الطبي، بل أصبح ظاهرة نفسية واجتماعية تتداخل فيها وسائل التواصل الاجتماعي والضغوط اليومية، ما أدى – بحسب قوله – إلى انتشار اضطرابات متعلقة بالأكل وصورة الجسد.

وأشار إلى أن بعض السلوكيات الغذائية والاجتماعية تعكس، من وجهة نظره، حالة من الهروب من الواقع الاقتصادي أو الاجتماعي، مؤكدًا أن ذلك يتطلب دراسة علمية دقيقة لفهم أبعاده وتأثيراته على المجتمع والصحة النفسية.

وتطرق إبراهيم عيسى، إلى ما وصفه بضعف الاهتمام بالبحث العلمي ودراسات الجدوى في التعامل مع الظواهر الاجتماعية في مصر، معتبرًا أن ذلك يحد من القدرة على تحليل تأثير الأفكار والسياسات على المجتمع بشكل علمي منهجي، سواء في ملفات الغذاء أو الصحة أو غيرها من القضايا.

وربط "عيسى" بين هذه الظواهر وبعض القضايا الأخرى مثل إدارة الموارد والغش المجتمعي وسوء الرقابة، مشيرًا إلى أن غياب الانضباط الرقابي يؤدي إلى تراكم مشكلات أوسع تمس الصحة والبيئة وجودة الحياة.

واختتم الإعلامي إبراهيم عيسى، حديثه بالتأكيد على أن تجاهل معالجة الأسباب الجذرية للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية يؤدي إلى استمرار الأزمات، موضحًا أن التعامل مع الظواهر الشكلية دون معالجة جذورها الحقيقية لا يحقق نتائج مستدامة، داعيًا إلى مراجعة شاملة للمسار القائم في التعامل مع تلك القضايا.

اقرأ أيضًا:

إبراهيم عيسى: بقاء النظام الإيراني في السلطة أولوية مطلقة فوق أي اعتبار (فيديو)

إبراهيم عيسى ينتقد إدارة الاقتصاد في مصر.. ويتحدث عن تأثير حرب إيران (فيديو)

إبراهيم عيسى: الترويج لانتصار إيران سابق لأوانه – فيديو