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"رفعت راسنا".. نجيب ساويرس يوجه رسالة لإمام عاشور بعد هدفه في كأس العالم

كتب : محمد عبد الهادي

11:36 م 15/06/2026 تعديل في 16/06/2026
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 14 صورة
    هدف إمام عاشور أمام بلجيكا
  • عرض 14 صورة
    هدف إمام عاشور أمام بلجيكا
  • عرض 14 صورة
    هدف إمام عاشور أمام بلجيكا
  • عرض 14 صورة
    هدف إمام عاشور أمام بلجيكا
  • عرض 14 صورة
    هدف إمام عاشور أمام بلجيكا
  • عرض 14 صورة
    هدف إمام عاشور أمام بلجيكا
  • عرض 14 صورة
    هدف إمام عاشور أمام بلجيكا
  • عرض 14 صورة
    هدف إمام عاشور أمام بلجيكا
  • عرض 14 صورة
    هدف إمام عاشور أمام بلجيكا
  • عرض 14 صورة
    هدف إمام عاشور أمام بلجيكا
  • عرض 14 صورة
    هدف إمام عاشور أمام بلجيكا
  • عرض 14 صورة
    هدف إمام عاشور أمام بلجيكا

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نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس صورة له مع إمام عاشور لاعب منتخب مصر بعد هدفه في شباك بلجيكا بالجولة الأولي من بطولة كأس العالم 2026.

ونشر نجيب ساويرس صورة له عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، رفقة إمام عاشور وكتب عليها "شكرًا رفعت راسنا".
وسجل إمام هدف منتخب مصر الأول في شباك بلجيكا في الدقيقة 19 بعد تسديدة صاروخية سددها من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك كورتوا.

وجاء هدف عاشور ليكون رابع لاعب مصر يسجل للفراعنة في بطولة كأس العالم، بعد عبدالرحمن فوزي ومجدي عبدالغني ومحمد صلاح.

نجيب ساويرس وإمام عاشور

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إمام عاشور منتخب مصر نجيب ساويرس كأس العالم 2026

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