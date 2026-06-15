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بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بكأس العالم 2026

نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس صورة له مع إمام عاشور لاعب منتخب مصر بعد هدفه في شباك بلجيكا بالجولة الأولي من بطولة كأس العالم 2026.

ونشر نجيب ساويرس صورة له عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، رفقة إمام عاشور وكتب عليها "شكرًا رفعت راسنا".

وسجل إمام هدف منتخب مصر الأول في شباك بلجيكا في الدقيقة 19 بعد تسديدة صاروخية سددها من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك كورتوا.

وجاء هدف عاشور ليكون رابع لاعب مصر يسجل للفراعنة في بطولة كأس العالم، بعد عبدالرحمن فوزي ومجدي عبدالغني ومحمد صلاح.