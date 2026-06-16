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بعد إحراز بلجيكا هدف التعادل.. غضب يُسيطر على جماهير بني سويف (صور)

كتب : حمدي سليمان

12:12 ص 16/06/2026
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    غضب يُسيطر على جماهير بني سويف
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    غضب يُسيطر على جماهير بني سويف

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تحولت أجواء الفرحة التي عاشتها جماهير بني سويف عقب تقدم منتخب مصر، إلى حالة من الحزن والترقب، بعد نجاح المنتخب البلجيكي في تسجيل هدف التعادل خلال المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات كأس العالم 2026.

كأس العالم

سادت حالة من الصمت والحسرة بين الجماهير المتابعة للمباراة عبر الشاشات العملاقة في المقاهي والأندية ومراكز الشباب بمحافظة بني سويف، عقب اهتزاز شباك المنتخب المصري بهدف التعادل.

ورغم خيبة الأمل، واصلت الجماهير دعمها للاعبي المنتخب الوطني، مطالبة اللاعبين بالعودة سريعًا إلى أجواء المباراة واستعادة التقدم من جديد.

مباراة مصر وبلجيكا

وشهدت الدقائق التالية للهدف حالة من الترقب الشديد بين المشجعين، الذين تابعوا اللقاء بقلق كبير، أملاً في قدرة الفراعنة على استعادة الأفضلية وتحقيق نتيجة إيجابية.

وتبقى آمال الجماهير المصرية معلقة على نجوم المنتخب الوطني من أجل حسم المواجهة وتقديم أداء قوي يليق بطموحات الجماهير في بطولة كأس العالم.

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