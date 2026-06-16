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إيران تعلن بدء رفع الحصار الأمريكي عن موانئها

كتب : مصطفى الشاعر

12:27 ص 16/06/2026

مضيق هرمز

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أفادت قناة "برس تي في" الإيرانية، ببدء تنفيذ ما وصفته برفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، في تطور جديد مرتبط بحركة الملاحة في المنطقة.

ناقلات نفط وسفن تجارية تتجاوز القيود البحرية

أضافت القناة الإيرانية، أن ثلاث ناقلات نفط وسفينتين تحملان بضائع إيرانية تمكنت من اختراق ما وصفته بـ"الحصار البحري المفروض" على البلاد، مؤكدة استمرار حركة السفن الإيرانية في المسارات البحرية.

سفن عالقة لأشهر تغادر المياه الدولية دون عوائق

بحسب مصادر بحرية تحدثت للقناة، فإن السفن التي ظلت عالقة لعدة أشهر بسبب القيود والحصار تمكنت من الإبحار عبر المياه الدولية "دون مواجهة عوائق تُذكر"، في مؤشر على تغيرات ملحوظة في حركة الملاحة المرتبطة بالمنطقة.

الجيش الأمريكي يربط الحصار باتفاق وقف إطلاق النار

وفي المقابل، كان الجيش الأمريكي قد أعلن أن الحصار سيظل ساريا حتى إتمام اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران المقرر في 19 يونيو، في إطار التفاهمات الجارية بين الجانبين.

ترامب: فتح مضيق هرمز بالكامل بعد توقيع الاتفاق

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مضيق هرمز سيُفتح بالكامل يوم الجمعة عقب حفل توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وذلك خلال تصريحات أدلى بها عقب وصوله إلى مدينة إيفيان الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة السبع.

وأضاف ترامب، وبجانبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن المضيق سيكون مفتوحا بشكل كامل يوم الجمعة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مساعدة كبيرة من المجتمع الدولي لإعادة فتحه، في إشارة إلى قدرة واشنطن على تنفيذ الاتفاق ومتابعة تداعياته.

وأنهى إعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أزمة متصاعدة شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية، فاتحا الباب أمام مسار تفاوضي جديد يهدف إلى تثبيت التهدئة ومعالجة الملفات الخلافية، حيث جاء الإعلان عبر وساطة باكستانية قادها رئيس الوزراء شهباز شريف، قبل أن يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه للاتفاق، فيما أعلنت طهران التوصل إلى مذكرة تفاهم تُمهّد لوقف الحرب والانتقال إلى مرحلة جديدة من المباحثات.

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