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مصر الأعلى.. تقييمات سوفا سكور لمباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

كتب : محمد عبد السلام

12:14 ص 16/06/2026 تعديل في 12:21 ص
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    احتفال إمام عاشور
  • عرض 5 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 5 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 5 صورة
    احتفال إمام عاشور

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انتهت مباراة منتخب مصر أمام نظيره البلجيكي بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026.

وسجل إمام عاشور هدف التقدم للمنتخب المصري في الدقيقة 19، بعدما أطلق تسديدة قوية فشل حارس المرمى في التصدي لها، بينما سجل هدف التعادل للمنتخب البلجيكي محمد هاني عن طريق هدف ذاتي في الدقيقة 66.

وجاءت تقييمات لاعبي منتخبي مصر وبلجيكا خلال المباراة، وفقا لموقع سوفا سكور المتخصص في الإحصائيات الرياضية، على النحو التالي:

تقييمات منتخب مصر:

مصطفى شوبير: 7.4

محمد هاني: 6.1

ياسر إبراهيم: 6.9

حمدي فتحي: 6.8

أحمد فتوح: 6.9

مهند لاشين: 7.1

إمام عاشور: 7.8

مروان عطية: 6.3

محمد صلاح: 6.9

مصطفى زيكو: 6.1

عمر مرموش: 7.0

بينما جاءت تقييمات لاعبي بلجيكا كالتالي:

كورتوا: 6.9

توماس مونييه: 6.2

ناثان نجويي: 7.0

براندون ميشيل: 7.4

تيموثي كاستانيي: 7.7

أمادو أونانا: 6.9

يوري تيليمانس: 7.7

كيفين دي بروين: 6.5

لياندرو تروسارد: 7.1

شارل دي كيتيلير: 7.1

جيريمي دوكو: 6.5

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منتخب مصر كأس العالم 2026

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