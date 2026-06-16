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لاعب منتخب مصر يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة بلجيكا بكأس العالم 2026

كتب : يوسف محمد

12:49 ص 16/06/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 15 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 15 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 15 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 15 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 15 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 15 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 15 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 15 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 15 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 15 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 15 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 15 صورة
    هدف إمام عاشور أمام بلجيكا

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة منتخب مصر أمام نظيره المنتخب البلجيكي، في إطار منافسات الجولة الأولى بكأس العالم 2026.

وسجل هدف منتخب مصر الوحيد في اللقاء اللاعب إمام عاشور، في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول، قبل أن يحرز محمد هاني هدف التعادل لبلجيكا بالخطأ في مرماه.

إمام عاشور أفضل لاعب في مباراة مصر وبلجيكا

وظهر منتخب مصر بمستوى مميز للغاية أمام نظيره البلجيكي أمس، خاصة بعد تسجيله هدف الفراعنة في اللقاء، بالإضافة إلى المجهود البدني الكبير الذي قام به خلال اللقاء.

ومستوى عاشور المميز الذي قدمه في اللقاء، جعله يحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة والتي يتم تقديمها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "نيوزيلندا، بلجيكا وإيران".

ويخوض المنتخب الوطني ثاني مبارياته في دور المجموعات ببطولة كأس العالم، حينما يواجه المنتخب النيوزيلندي، يوم 22 يونيو المقبل في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة.

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منتخب مصر كأس العالم 2026 مصر وبلجيكا

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