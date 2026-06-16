هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري العظيم، وجميع الشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448.

وقال الرئيس السيسي في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "أهنئ الشعب المصري العظيم، وجميع شعوبنا العربية والإسلامية، بمناسبة العام الهجري الجديد 1448".

وتابع الرئيس السيسي: "ونستلهم من الهجرة النبوية الشريفة معاني الإيمان والصبر والعمل من أجل مستقبل أفضل لمصر والعالمين العربي و الإسلامي".

واختتم الرئيس السيسي منشوره قائلًا: "أسأل الله أن يجعله عامًا مليئًا بالخير والبركة والأمن والاستقرار.. كل عام وأنتم بخير".

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