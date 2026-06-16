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الرئيس السيسي يهنئ الشعوب العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد

كتب : أحمد العش

12:09 ص 16/06/2026 تعديل في 12:10 ص

الرئيس السيسي

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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري العظيم، وجميع الشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448.

وقال الرئيس السيسي في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "أهنئ الشعب المصري العظيم، وجميع شعوبنا العربية والإسلامية، بمناسبة العام الهجري الجديد 1448".

وتابع الرئيس السيسي: "ونستلهم من الهجرة النبوية الشريفة معاني الإيمان والصبر والعمل من أجل مستقبل أفضل لمصر والعالمين العربي و الإسلامي".

واختتم الرئيس السيسي منشوره قائلًا: "أسأل الله أن يجعله عامًا مليئًا بالخير والبركة والأمن والاستقرار.. كل عام وأنتم بخير".

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الرئيس السيسي العام الهجري الشعب المصري

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