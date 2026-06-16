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لحظة بلحظة.. مباراة السعودية ضد أوروجواي ( 1 - 0 ).. انتهاء الشوط الأول

كتب : محمد عبد الهادي

12:54 ص 16/06/2026 تعديل في 01:54 ص

السعودية و أوروجواي

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يقدم "مصراوي"، لزواره الكرام، متابعة لحظة بلحظة للمباراة المرتقبة بين منتخبي السعودية وأوروجواي، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم 2026.

تشكيل منتخب السعودية لمواجهة أوروجواي

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، عبد الإله العمري، حسان التمبكتي، متعب الحربي

خط الوسط: عبدالله الخيبري، محمد کنو

خط الوسط الهجومي: مصعب الجوير، محمد أبو الشامات، سالم الدوسري

خط الهجوم: فراس البريكان

متابعة مباراة السعودية و أوروجواي

الدقيقة 1: إنطلاق المباراة

الدقيقة 3: سيطرة واستحواذ للاعبي أوروجواي في منتصف ملعب السعودية

الدقيقة 5: العويس ينقذ فرصة هدف محقق بعد تسديدة صاروخية لمنتخب أوروجواي.

الدقيقة 8: منتخب السعودية يبدأ في الاستحواذ بعدة نقلات في محاولة للاختراق وتسجيل الهدف الأول.

الدقيقة 11: اتسحواز لاعبي الاوروجواي على الكورة بدون خطورة.

الدقيقة 13: تمريرات من لاعبي السعودية بدون خطورة.

الدقيقة 16: تسديدة قوية من منتخب السعودية تأتي فوق العارضة.

الدقيقة 18: خطا لصالح منتخب الاوروجواي.

الدقيقة 20: عرضية قوية من لاعبي أوروجواي يتصدي لها دفاع السعودية.

الدقيقة 22: ركنية لصالح المنتخب السعودي.

الدقيقة 23: تسلل على لاعب أوروجواي.

الدقيقة 24: دقيقة راحة لشرب الماء والتقاط الانفاس.

الدقيقة 28: العويس ينقذ فرصة هدف اول لأوروجواي.

الدقيقة36: السعودية تهدر فرصة هدف أول بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 38: تسديدة من الخيبري تمر بجوار مرمي أوروجواي

الدقيقة 40: السعودية تسجل الهدف الأول عن طريق العامري بعد متابعة لتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 43: خطأ لصالح أوروجواي بمنتصف ملعب السعودية.

الدقيقة 45+3: انتهاء الشوط الأول

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منتخب السعودية منتخب أوروجواي كأس العالم 2026

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