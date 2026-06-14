رصاصة عتاب تغتال "طالب جامعي" قبل حلم التخرج وأسرته: كان بيدافع عن جارتنا



استقبل مستشفى البدرشين 6 جثامين ومصاب جراء حادث سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية جنوب المحافظة، مساء الأحد إضافة إلى حالة إصابة بجرح بالرأس حالته العامة مستقرة.

اللقطات الأولى من موقع الحادث رصدت لحظة استخراج السيارة المنكوبة التي تحولت إلى قطعة خردة شهدت على اللحظات الأخيرة في حياة أسرة كاملة قادمة من إحدى المناسبات بمركز الصف جنوب الجيزة.

تفاصيل حادث ترعة المريوطية

في وقت سابق، قال مصدر أمني في تصريحات لمصراوي إن سيارة ملاكي تحمل لوحة معدنية رقم "م ن س 847"تقل أسرة كاملة -تضم أب وأم و5 أطفال- قادمين من مركز الصف في طريقهم إلى الهرم سقطت بالترعة إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها قبل كوبري أبو صير.

أسرة كاملة تحولت إلى سراب

أوضح المصدر خروج مصاب وحيد بجرح قطعي بفروة الرأس وتلقيه الإسعافات اللازمة -دون نقله للمستشفى- مشيرا إلى استخراج 6 جثث بعد فشل محاولات الإنعاش القلبي.

المشهد الأخير

وانتشل مسؤولو مجلس المدينة السيارة المنكوبة وعززت قوات الشرطة انتشارها بموقع الحادث تنفيذا لتوجيهات مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة تزامنا مع انتداب فريق من النيابة العامة للمعاينة.

وتم إيداع جثامين الوفيات الست ثلاجة مستشفى البدرشين فيما يخضع أحد الأهالي للعلاج إثر تدهور حالته الصحية لإصابته بغيبوبة مرض السكري.

اقرأ أيضا:

التحقيقات مستمرة.. النيابة العامة تنفي إحالة صبري نخنوخ للمحاكمة

بيان عاجل من الداخلية بشأن واقعة معلمة الشرقية داخل المدرسة

"كفاية عايزة أروح".. الأمن يفحص فيديو فتاة تستغيث من 5 ذئاب