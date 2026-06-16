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من قلب غزة.. فلسطينيون يشاهدون مباراة مصر وبلجيكا ويتفاعلون بحماس (صور)

كتب : مصطفى الشاعر

12:50 ص 16/06/2026 تعديل في 12:50 ص

فلسطينيون يشاهدون مباراة مصر وبلجيكا

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عاش فلسطينيون، من قلب قطاع غزة، أجواء "حماسية" أثناء متابعتهم مباراة مصر وبلجيكا ضمن منافسات كأس العالم 2026، في مشاهد عكست تفاعلا جماهيريا لافتا مع الحدث الرياضي العالمي.

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متابعة جماعية داخل غزة للمباراة

ظهر عدد من المواطنين وهم يُتابعون اللقاء عبر شاشات عرض في أماكن عامة ومقاهٍ، حيث سادت أجواء من الحماس والتشجيع طوال مجريات المباراة، وسط تفاعل واضح مع أداء المنتخب المصري.

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صور تُوثق أجواء المشاهدة والتفاعل

أظهرت لقطات مصورة التقطها المصور الفلسطيني أسامة الكحلوت تجمعات لعدد من الفلسطينيين أثناء متابعة المباراة، حيث بدت لحظات الترقب والفرح والانفعال واضحة على الحاضرين، في مشهد يعكس اهتماما كبيرا بالحدث الرياضي رغم الظروف التي يعيشها قطاع غزة.

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أحداث ونتيجة مباراة مصر وبلجيكا

انتهت مباراة منتخب مصر أمام نظيره البلجيكي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق 1/1، في اللقاء الذي جمعهما يوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، في مباراة اتسمت بالندية والتكافؤ بين الجانبين.

وشهدت المباراة تقدم المنتخب المصري في الدقيقة 19 عبر إمام عاشور الذي نجح في تسجيل هدف قوي من تسديدة مباغتة عجز حارس بلجيكا عن التصدي لها، قبل أن يتمكن المنتخب البلجيكي من إدراك التعادل في الدقيقة 66 بعدما سجل محمد هاني هدفا بالخطأ في مرماه.

ويأتي هذا التعادل ليضع المنتخبين في بداية متوازنة ضمن مشوار المجموعة، في انتظار الجولات المقبلة لحسم ملامح المنافسة على بطاقات التأهل.

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غزة فلسطين مصر ضد بلجيكا كأس العالم 2026

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