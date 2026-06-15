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المشدد 10 سنوات لموظف لاتهامه باختلاس عهدة عمله بالقاهرة

كتب : أحمد عادل

10:37 م 15/06/2026

المشدد 10 سنوات لموظف

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عاقبت محكمة جنايات القاهرة، موظف بمحكمة حلوان الابتدائية بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لاتهامه باختلاس 385 ألف جنيه، وعزله من الوظيفة، ووضعه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات ورد المبالع المستولى عليها وتغريمه مبلغًا مساويًا لقيمة ما اختلسه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر مجدي شكري ووليد رشاد.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم "وائل. ي. ج. ع"، البالغ من العمر 46 عامًا في القضية رقم 951 لسنة 2025 جنايات البساتين، إلى المحاكمة الجنائية بتهم الاختلاس والتزوير.

وكشف التحقيقات أن المتهم استولى خلال عام 2023 على مبلغ مالي قدره 385 ألفًا و517 جنيهًا، كان قد تسلمه كهعدة عمل لتسليمه إلى إلى أحد المواطنين إلا أنه احتفظ بالمبلغ لنفسه ولم يقم بإيداعه بخزينة المحكمة وفق الإجراءات القانونية.

وأضافت التحقيقات أن المتهم ارتكب جريمة تزوير في محرر رسمي تمثل في محضر إيداع خاص، إذ أثبت على خلاف الحقيقة قيامه بتوريد المبلغ ثم استخدم هذا المحرر المزور للاحتجاج بصحته وإخفاء واقعة الاختلاس.

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تهمة الاختلاس حبس موظف اختلاس عهدة جنايات القاهرة

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