قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستضمن استقلالها في مجال التسليح، مؤكدا العمل على تطوير ابتكارات وصفها بأنها "تقترب من الخيال"، بحسب وصفه، في إشارة إلى تعزيز القدرات التكنولوجية والعسكرية.

نتنياهو: غيّرنا عقيدة القتال وكسرنا حاجز الخوف

أضاف نتنياهو، في تصريحات جديدة، اليوم الإثنين، نقلتها وسائل الإعلام العبري، أن إسرائيل قامت بتغيير عقيدة القتال خلال المرحلة الأخيرة، مشيرا إلى أنها كسرت ما وصفه بـ"حاجز الخوف"، وأنها باتت تعتمد على المبادرة والمباغتة في عملياتها العسكرية.

نتنياهو: محاولات لتقزيم الإنجازات وسنحقق المزيد

أوضح رئيس وزراء الاحتلال، أن هناك من يسعى لتقليل حجم الإنجازات التي تحققت، معتبرا في المقابل، أن إسرائيل ستُواصل تحقيق مزيد من الإنجازات التي وصفها بـ"العظيمة" خلال المرحلة المقبلة.

من جهة أخرى، أعلن بنيامين نتنياهو، أنه سيُشارك في الانتخابات المقبلة وأنه يسعى للفوز فيها، مؤكدا استمراره في المشهد السياسي خلال المرحلة القادمة.