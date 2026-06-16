أعلن اليوناني جورجيوس أدونيس، المدير الفني لمنتخب السعودية، عن تشكيل المنتخب لمواجهة نظيره الأوروجواي، ضمن منافسات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الواحدة صباحا، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة بكأس العالم 2026.

وجاء تشكيل المنتخب السعودي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، عبد الإله العمري، حسان التمبكتي، متعب الحربي

خط الوسط: عبدالله الخيبري، محمد کنو

خط الوسط الهجومي: مصعب الجوير، محمد أبو الشامات، سالم الدوسري

خط الهجوم: فراس البريكان