من أول يوليو.. رسوم جديدة لاستخراج جواز السفر | مستند
03:07 م الأحد 15 يونيو 2025
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كتب- صابر المحلاوي:
نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 130 الصادر بتاريخ 15 يونيو 2025، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقم 1104 لسنة 2025، بشأن تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر.
وبحسب القرار، حُددت قيمة رسم استخراج جواز السفر بمبلغ 500 جنيه، وذلك وفقًا لما نصّت عليه المادة الأولى من القرار، استنادًا إلى المادة 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر.
كما تقرر مضاعفة قيمة الرسوم في حال طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، إلى جانب سداد الرسوم الأخرى المقررة قانونًا.
وتضمن القرار أيضًا في مادته الثانية إلغاء القرار السابق رقم 470 لسنة 2024، وكل ما يخالف أحكام القرار الجديد، على أن يتم تطبيق التعديلات بدءًا من 1 يوليو 2025.
وجاء القرار بعد مراجعة عدد من القوانين والقرارات المنظمة لجوازات السفر وهيئة الشرطة، من بينها القانون رقم 97 لسنة 1959، والقانون رقم 109 لسنة 1971، وقرارات وزارية سابقة تتعلق بتنظيم واستخراج جوازات السفر.
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