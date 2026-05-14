لبضع دقائق.. أرني سلوت يزف بشرى سارة بشأن محمد صلاح

زف الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، بشرى شارة لجماهير الريدز، بشأن موعد عودة الدولي المصري محمد صلاح للفريق.

وغاب محمد صلاح عن آخر مباراتين لليفربول بسبب تعرضه لإصابة عضلية، في مباراة كريستال بالاس يوم 25 أبريل الماضي، أي قبل 19 يوما.

محمد صلاح يعود لصفوف ليفربول

قال أرني سلوت في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وأستون فيلا، إن محمد صلاح يعود إلى صفوف ليفربول في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز مساء غدا ضد أستون فيلا".

وأوضح سلوت: "سيكون مو متاحًا غدًا لبضع دقائق فقط، ولكن نأمل أن يتمكن من الحضور، أليسون يتدرب معنا مجدداً، دعونا نرى أين سيكون غداً، ما إذا كان جاهزاً بالفعل أم عليه الانتظار أسبوعاً آخر".

