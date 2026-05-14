أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج «تكافل وكرامة» عن شهر مايو، غدًا الجمعة الموافق 15 مايو، وذلك لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

مايا مرسي: "صرف أكثر من 4 مليارات جنيه للمستفيدين"

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قيمة الدعم النقدي المقرر صرفه عن شهر مايو تتجاوز 4 مليارات جنيه، في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وزارة التضامن: "الصرف عبر ماكينات البنوك والدفع الإلكتروني"

أوضحت الوزارة أن المستفيدين يمكنهم صرف الدعم من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من الساعات الأولى من صباح غد الجمعة.

كما أتاحت الوزارة إمكانية استخدام الدعم في عمليات الدفع الإلكتروني، وإجراء المعاملات الحكومية المختلفة وشراء الاحتياجات الأساسية.

التضامن الاجتماعي: "متابعة مستمرة لعمليات الصرف"

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنها تتابع سير عمليات صرف مساعدات برنامج «تكافل وكرامة» بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، لضمان انتظام عمليات الصرف وتقديم التيسيرات للمستفيدين.

الوزارة: "17 مليون مواطن يستفيدون من البرنامج"

أشارت الوزارة إلى أن برنامج «تكافل وكرامة» يقدم دعمًا نقديًا لنحو 4.7 مليون أسرة، بما يقرب من 17 مليون مواطن، بموازنة سنوية تصل إلى 54 مليار جنيه، ضمن جهود الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.